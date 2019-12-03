Верховна Рада прирівняла людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху. У такий спосіб, їх права на безпечний рух будуть регламентовані.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект Про внесення змін до закону Про дорожній рух про організацію дорожнього руху для осіб, які рухаються у кріслах колісних.
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Законом визначено основні права та обов’язки осіб, які рухаються в колісних кріслах. Такі люди мають право:
- рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;
- рухатися краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.
Якщо люди на візку повільно рухається тротуаром, він прирівнюється до пішоходу, якщо проїзною частиною чи узбіччям – до велосипедиста.
Люди, які рухаються у колісних кріслах, зобов’язані:
- використовувати технічно справні та належним чином обладнані колісні крісла;
- не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
- не буксирувати причепи;
- не перевозити пасажирів.
Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а під час руху в темний час доби краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччя – зовнішніми світловими приладами.
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