Верховна Рада прирівняла людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху. У такий спосіб, їх права на безпечний рух будуть регламентовані.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект Про внесення змін до закону Про дорожній рух про організацію дорожнього руху для осіб, які рухаються у кріслах колісних.

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Законом визначено основні права та обов’язки осіб, які рухаються в колісних кріслах. Такі люди мають право:

рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;

рухатися краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

Якщо люди на візку повільно рухається тротуаром, він прирівнюється до пішоходу, якщо проїзною частиною чи узбіччям – до велосипедиста.

Люди, які рухаються у колісних кріслах, зобов’язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані колісні крісла;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не буксирувати причепи;

не перевозити пасажирів.

Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а під час руху в темний час доби краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччя – зовнішніми світловими приладами.

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