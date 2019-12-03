PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада визнала людей в інвалідних візках учасниками дорожнього руху

Верховна Рада прирівняла людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху. У такий спосіб, їх права на безпечний рух будуть регламентовані.

Рада визнала людей в інвалідних візках учасниками дорожнього руху

Верховна Рада ухвалила у  другому читанні законопроект Про внесення змін до закону Про дорожній рух про організацію дорожнього руху для осіб, які рухаються у кріслах колісних.

Читайте: Рада проголосувала за перезавантаження ДБР і звільнення Труби

Законом визначено основні права та обов’язки осіб, які рухаються в колісних кріслах. Такі люди мають право:

  • рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;
  • рухатися краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

Якщо люди на візку повільно рухається тротуаром, він прирівнюється до пішоходу, якщо проїзною частиною чи узбіччям – до велосипедиста.

Люди, які рухаються у колісних кріслах, зобов’язані:

  • використовувати технічно справні та належним чином обладнані колісні крісла;
  • не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
  • не буксирувати причепи;
  • не перевозити пасажирів.

Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а під час руху в темний час доби краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччя – зовнішніми світловими приладами.

Раніше Факти ICTV писали, що 20 листопада набули чинності штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Слугу народу можуть поповнити позафракційні нардепи – Корнієнко
Слугу народу можуть поповнити позафракційні нардепи – Корнієнко
Рада проголосувала за перезавантаження ДБР і звільнення Труби
Рада проголосувала за перезавантаження ДБР і звільнення Труби
Зеленський вніс до Ради законопроект про “злодіїв у законі”
Зеленський вніс до Ради законопроект про “злодіїв у законі”
Верховна Рада
Трансплантація органів та лізинг: порядок денний Ради на 4 грудня
Засідання Верховної Ради 3 грудня (ОНЛАЙН)
Засідання Верховної Ради 3 грудня (ОНЛАЙН)
Транспортування газу і ДБР: порядок денний Ради на 3 грудня
Транспортування газу і ДБР: порядок денний Ради на 3 грудня
елизавета ясько
Ясько стала головою Комітету Верховної Ради із зовнішньої політики
Деолігархізація і справи Майдану – головні теми погоджувальної Ради
Деолігархізація і справи Майдану – головні теми погоджувальної Ради
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка