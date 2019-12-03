Украинские школьники оказались примерно в середине списка исследования качества образования PISA-2018.

Каждый четвертый 15-летний ученик в Украине имеет низкий уровень грамотности в чтении, математике и естественных дисциплинах.

Результаты наших учеников ниже средних по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показало исследование Программы международной оценки учеников (PISA).

Разница успеваемости учащихся по сравнению со средними значениями по странам ОЭСР по чтению составляет 23 балла, математике – 39, а по естественнонаучным дисциплинам – 22.

30 баллов соответствует одному году обучения в заведении общего среднего образования.

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Исследование также показало, что во временном исчислении разница между достижениями учеников в украинских городах и селах составляет более чем 2,5 года обучения.

– Наши результаты не такие уже и плохие, как кто-то мог ожидать, – сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Напомним, в Минобразования планируют уделять приоритетное внимание вопросам дошкольного образования и раннего развития детей.

Фото: Минобразования