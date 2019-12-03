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Факти / Україна

Рівень знань українських учнів нижче середнього в світі – PISA

Українські школярі опинилися приблизно в середині списку дослідження якості освіти PISA-2018.

Рівень знань українських учнів нижче середнього в світі – PISA

Кожен четвертий 15-річний учень в Україні має низький рівень грамотності у читанні, математиці та природничих дисциплінах.

Результати наших учнів нижчі за середні у країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), показало дослідження Програми міжнародної оцінки учнів (PISA).

Різниця успішності учнів у порівнянні з середніми значеннями у країнах ОЕСР з читання становить 23 бали, математики – 39, а з природничих дисциплін – 22.

30 балів відповідає одному року навчання у закладі загальної середньої освіти.

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Дослідження також показало, що в тимчасовому обчисленні різниця між досягненнями учнів в українських містах і селах становить більш ніж 2,5 року навчання.

– Наші результати не такі вже й погані, як хтось міг очікувати, – сказала міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Нагадаємо, у Міносвіти планують приділяти пріоритетну увагу питанням дошкільної освіти та раннього розвитку дітей.

Фото: Міноборони

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