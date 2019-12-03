На футболке написано имя депутата и обозначено ее принадлежность к команде президента Зеленского.

Внефракционный народный депутат Анна Скороход подарила голове энергетического комитета Андрею Герусу футболку, которая должна служить оберегом от сглаза, порчи, Ляшка и провокаторов.

Скороход начала свою речь со слов о том, что сегодня в парламенте проводится День белой ленты как символа борьбы с насилием в отношении женщин и девушек.

– Не только женщины нуждаются в защите, но и мужчины. Уважаемый Андрей Герус, сначала вам порвали рубашку, когда вы включили заднюю передачу и сели на газовую трубу и электросети. Вы неделю не проводили работы в комитете, а затем вечером в пятницу перенесли заседание комитета в подвал, не допустив прессу и экспертов.

Я очень волнуюсь, ведь в ваших руках энергетическая независимость Украины, а вы боитесь провокаторов за какие устные обращения в СБУ, – сказала Анна Скороход.