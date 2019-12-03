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Факты / Украина

Скороход подарила Герусу оберег от сглаза, порчи и Ляшка

На футболке написано имя депутата и обозначено ее принадлежность к команде президента Зеленского.

Скороход подарила Герусу оберег от сглаза, порчи и Ляшка

Внефракционный народный депутат Анна Скороход подарила голове энергетического комитета Андрею Герусу футболку, которая должна служить оберегом от сглаза, порчи, Ляшка и провокаторов.

Скороход начала свою речь со слов о том, что сегодня в парламенте проводится День белой ленты как символа борьбы с насилием в отношении женщин и девушек.

– Не только женщины нуждаются в защите, но и мужчины. Уважаемый Андрей Герус, сначала вам порвали рубашку, когда вы включили заднюю передачу и сели на газовую трубу и электросети. Вы неделю не проводили работы в комитете, а затем вечером в пятницу перенесли заседание комитета в подвал, не допустив прессу и экспертов.

Я очень волнуюсь, ведь в ваших руках энергетическая независимость Украины, а вы боитесь провокаторов за какие устные обращения в СБУ, – сказала Анна Скороход.

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После этого депутат вручила подарок Андрею Герусу.

– Чтобы вам не порвали парус окончательно, женщины вас спасут. Вот вам футболка с моим именем. Это оберег от сглаза, порчи, Ляшка и провокаторов. Как будут издеваться над вами, рвите футболку на белые полоски и зовите женщин на помощь. Только не надо поступать, как Яременко, потому что будет горе. А радость вам подарит Арахамия. Только имейте в виду: белый на улице – то снег. Не отморозьте носа, – заявила Скороход с трибуны Верховной Рады.

Напомним, Скороход, Полякова и Иванисова исключили из фракции Слуга народа.

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