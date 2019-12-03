Позафракційна народна депутатка Ганна Скороход подарувала голові енергетичного комітету Андрію Герусу футболку, яка має слугувати оберегом від наврочення, пристріту, Ляшка та провокаторів.

Скороход почала свою промову зі слів про те, що сьогодні в парламенті проводиться День білої стрічки як символу боротьби з насильством щодо жінок та дівчат.

– Та не тільки жінки потребують захисту, але й чоловіки. Шановний Андрій Герус, спочатку вам порвали сорочку, коли ви увімкнули задню і сіли на газову трубу та електромережі. Ви тиждень не проводили роботи у комітеті, а потім ввечері в п’ятницю перенесли засідання комітету у підвал, не допустивши пресу та експертів.

Я дуже хвилююся, адже у ваших руках енергетична незалежність України, а ви боїтеся провокаторів за якісь усні звернення до СБУ, – сказала Ганна Скороход.