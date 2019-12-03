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Факты / Украина / Политика

Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о содержании проекта решения саммита в нормандском формате, который был согласован четырьмя государствами.

Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита

Вадим Пристайко отметил, что проект не будет Минском-3, поскольку речь не идет о принципиальных решениях, которые изменят очередность или содержание Минских договоренностей.

Но этот документ до сих пор остается рабочим вариантом, который должен стать основой окончательного решения лидеров стран нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии – Ред.).

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Вадим Пристайко рассказал, что лидеры стран отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения.

Также они отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу со следующего этапа обмена, учитывая идею всех на всех.

После этого лидеры стран нормандской четверки требуют определить следующие участки для разминирования.

– То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив. Это общие фразы, которые превратятся в документ только после завершения встречи глав государств, – добавил Вадим Пристайко.

Ранее Факты ICTV писали, что проект итогового документа нормандского саммита уже есть.

Источник: Украинская правда

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