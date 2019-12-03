Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про зміст проекту рішення саміту в нормандському форматі, який був узгоджений чотирма державами.

Вадим Пристайко зазначив, що проект не буде Мінськом-3, оскільки не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст Мінських домовленостей.

Але цей документ досі залишається робочим варіантом, який має стати основою остаточного рішення лідерів країн нормандської четвірки (України, Росії, Франції та Німеччини – Ред.).

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Вадим Пристайко розповів, що лідери країн відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення.

Також вони відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, враховуючи ідею всіх на всіх.

Після цього лідери країн нормандської четвірки вимагають визначити наступні ділянки для розмінування.

– Тобто дуже короткий документ, в кінці якого у проекті написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних ініціатив. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки після завершення зустрічі голів держав, – додав Вадим Пристайко.

Раніше Факти ICTV писали, що проект підсумкового документу нормандського саміту вже є.