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Факты / Украина

В некоторых заводах нет крыши и стен – результаты аудита Укрспирта

22 завода государственного предприятия Укрспирт находятся в неудовлетворительном состоянии.

Аудит

Исполняющий обязанности председателя госпредприятия Укрспирт Сергей Блескун рассказал о результатах аудита.

По его словам, в неудовлетворительном состоянии находятся 22 из 83 заводов. В некоторых из них даже нет крыши и стен.

Аудит показал, что сейчас работать способны 29 заводов Укрспирта.

Блескун добавил, что все указанные объекты оборудованы расходомерами-счетчиками спирта.

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Аудит Укрспирта инициировало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По предварительным подсчетам, около половины производства госпредприятия находятся в тени, что наносит государству ущерб в размере примерно 10,5 млрд грн.

Кабинет министров выступает за то, чтобы провести приватизацию Укрспирта.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что Украина тратит на деньги на содержание госпредприятий, которые не работают.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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