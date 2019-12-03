22 заводи державного підприємства Укрспирт знаходяться у незадовільному стані.

Виконувач обов’язків голови держпідприємства Укрспирт Сергій Блескун розповів про результати аудиту.

За його словами, у незадовільному стані знаходяться 22 з 83 заводів. У деяких з них навіть немає даху і стін.

Аудит показав, що наразі працювати здатні 29 заводів Укрспирту.

Блескун додав, що усі зазначені об’єкти обладнані витратомірами-лічильниками спирту.

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Аудит Укрспирту ініціювало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За попередніми підрахунками, близько половини виробництва держпідприємства знаходяться в тіні, що наносить державі збитки у розмірі приблизно 10,5 млрд грн.

Кабінет міністрів виступає за те, щоб провести приватизацію Укрспирту.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що Україна витрачає на гроші на утримання держпідприємств, які не працюють.