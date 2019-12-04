Україна і Росія готуються до зустрічі у нормандському форматі. Кожна із сторін планують озвучити свої вимоги і пропозиції. Та як пройде та чим закінчиться доленосна зустріч у Парижі можна лише здогадуватись.

До зустрічі Нормандської четвірки, яку вже кілька разів зривав Кремль, лишилося кілька днів. З останнього саміту у Берліні минуло три роки, у Франції та Україні нові президенти, а на східному фронті майже без змін. Дипломати застигли в очікуванні, чи вдасться цього разу зрушити процес врегулювання з мертвої точки.

Днями Зеленський втретє за свою каденцію поговорив з Путіним по телефону. Двостороння зустріч остаточно неузгоджена, але український президент заявив, що готовий поспілкуватись з російським тет-а-тет.

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Помічник Путіна Ушаков заявив, що двостороння зустріч ймовірніше за все відбудеться. Ця розмова має усі шанси стати головною подією саміту. Адже вперше за шість років війни російський та український президенти можуть зустрітись у такому форматі.

Емманюель Макрон, який цього разу прийматиме саміт, заявив, що головна мета зустрічі – це подивитись по-новому на виконання обов’язків, закладених в мінських домовленостях.

Нікуди не зникла і ще одна неприйнятна для Києва позиція Москви. Напередодні Паризького саміту міністр Лавров знову повторив мантру про прямі переговори із підконтрольними Кремлю сепаратистами.

Це схоже на черговий глухий кут, але країни на такому рівні просто так не збираються. Очевидно предмет для переговорів таки є. Останні події показують, що однією з тем точно стане новий транзитний контракт і прямі поставки газу з Росії.

Це підтвердили і в російському МЗС. Важлива для Москви також імплементація так званої Формули Штайнмаєра та місцеві вибори.

Україна наполягає, що спочатку контроль над кордоном, а потім вибори, Росія ж навпаки – спочатку вибори, а потім кордон.

Найслабша та найбільш непередбачувана ланка – це Макрон. Французький президент вже кілька тижнів поспіль намагається зробити приємне Путіну. То ставить під сумнів єдність НАТО, то не виключає введення мораторію на розміщення в Європі ракет малої та середньої дальності.

Враховуючи подібні загравання з Путіним, фахівці не виключають, що Київ схилятимуть до невигідних компромісів. Але небезпеку від геополітичного тріумфу Кремля у Європі теж розуміють.

Для Києва ключовим моментом на переговорах буде безпека. Якщо Нормандська зустріч не матиме жодного прогресу, Україна готова вийти з Мінських домовленостей. Про це заявив міністр Пристайко. Як альтернативу запропонував миротворчу місію ООН.

З власних джерел нам стало відомо про результати саміту, які вже прописані у спільному комюніке. Це новий масштабний обмін полоненими і розведення сил ще на кількох ділянках. Ці два пункти кожна із сторін зможе подати як власну перемогу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на конференції NATO Engages у Лондоні заявив, що президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили.