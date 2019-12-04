Верховная Рада приняла в целом законопроект №2045-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

За законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС проголосовало 329 народных депутатов.

Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

Спикер парламента Дмитрий Разумков в свою очередь сообщил, что в ближайшее время будет внесен законопроект, который урегулирует правовые коллизии.

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Также добровольцы получат социальные гарантии – такие же, как у военнослужащих ВСУ, НГУ, СБУ, работников Национальной полиции и МВД.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как НИИ протезирования ставит бойцов на ноги.