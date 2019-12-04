Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції.

За законопроект про соцгарантії для добровольців АТО/ООС проголосували 329 народних депутатів.

Документом передбачається надання статусу учасника бойових дій і відповідних соціальних гарантій бійцям добровольчих батальйонів, які більше 30 днів виконували бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС.

Спікер парламенту Дмитро Разумков, в свою чергу, повідомив, що найближчим часом буде внесений законопроект, який врегулює правові колізії, виявлені в документі народними депутатами.

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