Реабилитация бойцов после ампутаций: как проходит и в каком состоянии солдаты

Бойцы, которые вернулись с войны для большинства украинцев – сухая статистика в сводках с фронта. За годы войны данные о раненых быстро стираются из памяти. Хотя за ежедневными цифрами Минобороны – человеческие судьбы ушедших воевать против российской агрессии и тех, кто едва не потерял на передовой жизни.

Александр Фасоля – сапер 28 бригады, подорвался на растяжке в Марьинке. Потерял обе ноги. Почти год в госпиталях, впереди попытки встать на протезы, которые пока невыносимо жмут, научиться держать координацию и, наконец, вернуться к семье. А дальше – снова в вооруженные силы.

– В подразделении я точно уже в своем не буду служить, но где-то какими-то бумажками буду заниматься, – отметил участник ООС Александр Фасоля.

Боец Юрий в прошлом году прикрывал пехоту под Волновахой. Во время ухода группы прогремел взрыв, далее – кома. Левую ногу врачи спасли, вместо правой – немецкий протез. Вместе с физической болью невыносимыми были другие муки.

– Сначала по-разному было – и фантомные боли, и плохой сон, не спал несколько суток. Ну а сейчас вроде бы нормально, – сказал ветеран Юрий.

Раны немного зажили, поэтому Юрий тайком от врачей занимается на перекладине.

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Об этих ребятах говорят коротко – ампутанты. Такие ранения не заработаешь, перекладывая бумажки в штабе. Это – признак смертельной опасности передовой, признак войны.

Несмотря на физические недостатки, в их лице не бывает отчаяния. Наоборот – четкое понимание, что надо жить. Иначе подведешь собратьев, которые тянули тебя раненого с поля боя и врачей, спасавших тебя. Несмотря на длительную реабилитацию, ребята не жалеют о своем решении уйти на фронт. Однако им странно слышать от гражданских крики об усталости от войны.

Егор Коновалов – из оккупированной части Луганщины. В январе 2019-го российская противотанковая ракета попала в наших под Троицким. Егору оторвало ногу. Такова его цена при желании вернуть украинский флаг в родной Должанск. Поэтому он вправе потребовать от власти забыть о капитуляции.

– Да, люди уже погибли, их не вернешь. Однако войну заканчивать капитуляцией никак нельзя, – говорит раненый боец ​​Егор Коновалов.

Доброволец Азова из Молдовы Стас Гибадулин знакомит с географией ампутантов, реабилитированных в Ирпенском военном госпитале. На карте почти полсотни флажков от запада до востока. Так война на Донбассе объединила страну – ранеными и убитыми бойцами. После двух ранений Стас все возвращался в родной подразделение на передовую. В память о погибшем на глазах побратиме.

– Сначала я приехал помочь Украине. Но после гибели своего друга, я хочу мстить. Я никогда не прощу врага, – отметил участник боевых действий Стас Гибадулин.

Реабилитологи Ирпенского госпиталя – одни из лучших в стране. Вынужденного опыта за 5 лет войны получили немало. Но физическое восстановление иногда отходит на второй план. Следует быть прежде всего психологом. Ведь полноценно в себя воины приходят уже на этапе восстановления, когда шок от ранения медленно проходит.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Харькове открыли реабилитационный центр для участников АТО.

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