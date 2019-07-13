Реабилитация и обслуживание протезов: как НИИ протезирования ставит бойцов на ноги

Более сотни бойцов, пострадавших в результате российской агрессии в Донбассе, поставили на ноги в харьковском научно-исследовательском институте протезирования. Учреждение – единственное в Украине, где не только изготавливают, но и обслуживают протезы, а бойцы, потерявших на фронте руки и ноги, проходят полный курс реабилитации.

Еще в начале войны Украина отставала в вопросе изготовления искусственных ног и рук для людей с инвалидностью, качественные протезы покупали за рубежом, туда же ездили и на реабилитацию. Сейчас в Украине полностью изменили систему обеспечения протезами, и украинские изделия конкурируют с европейскими и американскими аналогами.

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Мужественный и непокоренный Вадим Свириденко – участник Игор Героев, марафонец, гребец на тренажерах. В 2015 году на фронте он потерял обе руки и ноги. Тяжелого ранения получил во Дебальцево, три дня в 20-градусный мороз скрывался от боевиков без воды и пищи, попал в плен, но выжил. Это второе рождение, говорит боец ​​- научился ходить на протезах и управлять искусственными руками.

Из института отпускают только после успешного экзамена в кабинете биомеханики. Идеальная работа – когда компьютер не увидит разницы между настоящей ногой и искусственной.

Еще в начале войны Украина имела достаточную научную базу, но не хватало оборудования для изготовления протезов и реабилитации. Раньше люди с инвалидностью заказывали искусственные конечности на предприятиях, и не всегда получали качественные изделия. Сейчас же выбирают протез в специальном каталоге, изделие изготавливают под индивидуальные потребности. И пока пациент не поставит свою подпись, государство не оплатит работу предприятию. Для протезирования правительство выделило почти 1,2 миллиарда гривен.

С начала войны в институте протезирования прошли реабилитацию более 100 бойцов, пострадавших в результате российской агрессии на Донбассе. Сейчас потребности отправлять пациентов за границу нет, говорят в институте. Государство выделяет все больше денег на протезирование, делиться опытом в Украину приезжают специалисты из США и Европы, а украинцы стажируются за рубежом. Это помогает бойцам максимально быстро адаптироваться к жизни.

Напомним, на Франковщине закрывают единственный реабилитационный центр для бывших бойцов АТО.

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