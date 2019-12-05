Народный депутат Юрий Корявченков взял супругу Татьяну в помощники.

У народного депутата Юрия Корявченкова восемь помощников, в частности ему помогает жена Татьяна.

– Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает, – сказал нардеп.

Супруга депутата активно постит в Facebook информацию о нардепах Слуги народа и Владимире Зеленском.

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К слову, Татьяна работает на общественных началах.

Из восьми помощников платно работают только трое – Ирина Жеретовська, Александр Савченко и Янина Солнцева.

На общественных началах Корявченкову помогают Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

К слову, народный депутат от фракции Слуга народа Олег Бондаренко рассказал, что его помощником на общественных началах работает тесть Зеленского Владимир Кияшко.

Источник: Чесно