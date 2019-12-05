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Факти / Україна

Нардеп Корявченков взяв у помічники дружину

Народний депутат Юрій Корявченков взяв дружину Тетяну в помічники.

Юрій Корявченков

У народного депутата Юрія Корявченкова вісім помічників, зокрема йому допомагає дружина Тетяна.

– Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає, – сказав нардеп.

Дружина депутата активно публікує у Facebook інформацію про нардепів Слуги народу і Володимира Зеленського.

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До слова, Тетяна працює на громадських засадах.

З восьми помічників платно працюють тільки троє – Ірина Жеретовська, Олександр Савченко та Яніна Солнцева.

На громадських засадах Корявченкову допомагають Павло Бутко, Роман Варваров, Ксенія Єгорова та Богдан Самар.

До речі, народний депутат від фракції Слуга народу Олег Бондаренко розповів, що його помічником на громадських засадах працює тесть Зеленського Володимир Кияшко.

Джерело: Чесно

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