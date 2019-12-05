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Факты / Украина / Общество

Пожар в Одессе: пострадавшие получат материальную помощь

Пострадавшим на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выделят материальную помощь.

Пожар в Одессе: пострадавшие получат материальную помощь

Голова Одеської облради Сергій Паращенко висловив співчуття родині загиблої студентки і подякував за роботу рятувальників і медиків, які надавали допомогу на місці пожежі.

– Сьогодні дав доручення постійній комісії охорони здоров’я і соціальної політики про термінове виділення матеріальної допомоги всім постраждалим, – написав він.

Читайте: Пожар в Одессе: что известно на данный момент

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения.

Источник: Сергей Паращенко 

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