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Факти / Україна / Суспільство

Пожежа в Одесі: постраждалі отримають матеріальну допомогу

Постраждалим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виділять матеріальну допомогу.

Пожежа в Одесі: постраждалі отримають матеріальну допомогу

Голова Одеської облради Сергій Паращенко висловив співчуття родині загиблої студентки і подякував за роботу рятувальників і медиків, які надавали допомогу на місці пожежі.

– Сьогодні дав доручення постійній комісії охорони здоров’я і соціальної політики про термінове виділення матеріальної допомоги всім постраждалим, – написав він

Читайте: Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Вогонь швидко поширився по приміщенню. Дах обвалився майже у всій будівлі навчального закладу.

Джерело: Сергій Паращенко 

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