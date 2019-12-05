Кабинет министров должен в течение месяца провести проверку заведений с массовым пребыванием людей и должностных лиц, оказывающих выводы о состоянии пожарной безопасности.

После пожара в Одессе президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров совместно с органами местной власти провести ряд проверок пожарной безопасности учреждений с массовым посещением человек.

Проверки должны провести в течение месяца. Глава государства призывает жестко реагировать на факты нарушений пожарной или техногенной безопасности.

– Провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, – сообщил Зеленский.

Проверку будут проводить в образовательных учреждениях, здравоохранения и социальной защиты населения, общежитиях, государственных объектах критической и транспортной инфраструктуры.

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Также Кабмин должен проверить на халатность, безответственность или недобросовестность всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности различных объектов.

В случае обнаружения нарушений безопасности нужно добиться их устранения, а должностных лиц, которые их допустили, привлечь к ответственности.

Кроме того, президент призвал владельцев бизнеса обеспечить надлежащую пожарную безопасность не дожидаясь проверок.

К слову, в Одесском колледже, где произошел масштабный пожар, не проверяли соблюдение правил пожарной безопасности с 2014 года.

Источник: Владимир Зеленский