Кабинет министров должен в течение месяца провести проверку заведений с массовым пребыванием людей и должностных лиц, оказывающих выводы о состоянии пожарной безопасности.
После пожара в Одессе президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров совместно с органами местной власти провести ряд проверок пожарной безопасности учреждений с массовым посещением человек.
Проверки должны провести в течение месяца. Глава государства призывает жестко реагировать на факты нарушений пожарной или техногенной безопасности.
– Провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, – сообщил Зеленский.
Проверку будут проводить в образовательных учреждениях, здравоохранения и социальной защиты населения, общежитиях, государственных объектах критической и транспортной инфраструктуры.
Читайте: Пожар в Одессе показали со спутника
Также Кабмин должен проверить на халатность, безответственность или недобросовестность всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности различных объектов.
В случае обнаружения нарушений безопасности нужно добиться их устранения, а должностных лиц, которые их допустили, привлечь к ответственности.
Кроме того, президент призвал владельцев бизнеса обеспечить надлежащую пожарную безопасность не дожидаясь проверок.
К слову, в Одесском колледже, где произошел масштабный пожар, не проверяли соблюдение правил пожарной безопасности с 2014 года.
Источник: Владимир Зеленский