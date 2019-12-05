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Факты / Украина / Общество

Пожар в Одессе показали со спутника

В сети появилось первое фото пожара в Одесском колледже, сделанное со спутника.

Пожар в Одессе показали со спутника

Утром 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился всем помещением.

На фото видно, как густой дым распространяется над достаточно большой территорией.

Читайте: Пожар в Одессе: на Троицкой начали разбор завалов

После пожара в Одессе большая часть крыши колледжа выгорела, где-то нет перекрытий между этажами.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали первые фото дрона колледжа в Одессе после пожара.

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