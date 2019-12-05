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Факти / Україна

Пожежа в Одесі: Зеленський дав два завдання Кабміну

Кабінет міністрів має протягом місяця провести перевірку закладів з масовим перебуванням осіб та посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки.

Владимир Зеленский

Після пожежі в Одесі президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спільно з органами місцевої влади провести низку перевірок щодо пожежної безпеки закладів з масовим відвідуванням осіб.

Перевірки мають провести протягом місяця. Глава держави закликає жорстко реагувати на факти порушень пожежної чи техногенної безпеки.

– Провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей, – повідомив Зеленський.

Перевірку проводитимуть в освітніх закладах, охорони здоров’я та соціального захисту населення, гуртожитках, державних об’єктах критичної і транспортної інфраструктури.

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Також Кабмін має перевірити на халатність, безвідповідальність чи недоброчесність всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки різних об’єктів.

У випадку виявлення порушень безпеки потрібно домогтися їх усунення, а службових осіб, які їх допустили, притягнути до відповідальності.

Крім того, президент закликав власників бізнесу забезпечити належну пожежну безпеку не очікуючи перевірок.

До слова, в Одеському коледжі, де сталася масштабна пожежа, не перевіряли дотримання правил пожежної безпеки з 2014 року.

Джерело: Володимир Зеленський

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