У мережі з’явилось перше фото пожежі в Одеському коледжі, зроблене з супутника.
Уранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Вогонь швидко поширився всім приміщенням.
На фото видно, як густий дим розповсюджується над достатньо великою територією.
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Після пожежі в Одесі велика частина даху коледжу вигоріла, подекуди немає перекриттів між поверхами.
До слова, раніше Факти ICTV публікували перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі.
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