В Одесі після пожежі у коледжі рятувальники цілодобово проводитимуть пошуково-рятувальну операцію.

Мерія Одеси оголосила, що пошуково-рятувальна операція після лікцвідації вогню триватиме цілодобово.

– Зараз розчищають з двох сторін: центральна арка та ліве крило. Почали знімати склепіння балок, вантажать і відвозять на спеціальний майданчик для подальшої експертизи. В арці був обвал глиняних перекриттів. Забирають вручну і вантажать на навантажувач. Крани працюють. Територія вся освітлена, роботи триватимуть вночі, – повідомили в прес-службі.

Основні зусилля підрозділів рятувальників спрямовані на пошук людей і розбір конструкцій. Рятувальники зрізають елементи конструкцій, що звисають, аби усунути небезпеку для роботи особового складу.

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Також розпочато розбір завалу через віконні прорізи на рівні першого і другого поверхів.

До робіт залучено 37 одиниць техніки та 170 осіб.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Спочатку площу пожежі оцінювали у 700 кв. м, однак через кілька годин вона зросла до 2 тис. кв. м. На той момент на місці події вже працювали пожежники.

Всього у коледжі Одеси вчилися і працювали близько 400 осіб, проте з будівлі евакуювали всього 40 осіб.

Пожежу вдалося локалізувати лише о 14.18, але її площа на той момент вже збільшилася до 4 тис. кв. м. Загасили її приблизно о 19.30, після чого почався пошук тіл загиблих.