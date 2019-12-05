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Факты / Украина / Политика

Трамп готов выделить Украине $250 млн военной помощи

США планируют заложить в проекте бюджета на 2020 год $250 млн на военную помощь Украине.

Трамп готов выделить Украине $250 млн военной помощи

Президент США Дональд Трамп предложил выделить Украине на безопасность и оборону в 2020 году $250 млн.

По словам высокопоставленного чиновника в Пентагоне, такую сумму он будет предлагать в проекте бюджета на следующий год.

В частности, речь идет о противотанковых комплексах Javelin.

– Мы действительно ожидаем выделения военной помощи Украине, – подтвердил заместитель министра обороны по вопросам политики Джон Руд.

В то же время он опроверг слухи о том, что США запретили ВСУ использовать летальное оружие.

– Мы предполагаем дальнейшее предоставление летального оружия Украине, – сказал он, добавив, что финансирование еще должен утвердить Конгресс.

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Напомним, ранее Украина направила обращение в США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Украины купить больше Javelin.

Источник: Defense News

Фото: Dreamstime

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