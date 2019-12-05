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Факти / Україна

USAID запускає програму для підтримки громадянського суспільства в Україні – Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор анонсував запуск в Україні нової п’ятирічний програми з міжнародного розвитку USAID за підтримки громадянського суспільства.

USAID запускає програму для підтримки громадянського суспільства в Україні – Тейлор

Вільям Тейлор зазначив, що для програми, яка передбачена для розвитку громадянського суспільства, виділили $10 млн.

За його словами, виконавцем програми є українська організація Єдність в консорціумі з Українським центром незалежних політичних досліджень і Центром демократії і верховенства права.

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Вільям Тейлор під час Форуму розвитку громадянського суспільства також нагадва про важливість розслідування нападів на активістів в Україні.

– Ми всі знаємо про виклики, про загрози для активістів і атаки на них. Це, звичайно, неприпустимо, все має бути розслідувано і припинено, – зауважив Тейлор.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий виділити Україні $250 млн військової допомоги.

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