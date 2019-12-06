Курс 22 грн/1$ в 2020 и резкий скачок до 30 – интервью Наймана

Почему укрепляется гривна, чем это грозит Украине и почему не падают цены – читайте в материале Фактов ICTV.

Минфин и Нацбанк Украины находятся в очень жесткой ситуации, ведь укрепление курса гривны благодаря напряженной монетарной политике Нацбанка и интересу иностранных инвесторов в покупке гособлигаций негативно сказывается на бюджете и бизнесе.

– Этот дисбаланс рано или поздно взорвется.

Такое мнение в интервью журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой высказал украинский экономист Эрик Найман.

За счет чего укрепляется гривна

Есть фундаментальный фактор, который обеспечивает укрепление гривны – это очень жесткая монетарная политика Национального банка. Они держат очень высокую процентную ставку, потому что при инфляции в 6% учетная ставка НБУ – 15,5%. Это огромная разница. При этом они очень мало печатают гривен. То есть реальная экономика испытывает дефицит гривен. Когда какого-то товара мало, его цена высокая.

Гривна обеспечивает высокую доходность у инвесторов в гособлигациях и поэтому они приходят и покупают ОВГЗ. Иностранцы купили в этом году гривневых гособлигаций уже почти на $4,5 млрд.

Чем расплачивается Украина за снижение курса

Для экономики курс гривны 24 грн/$1 – это вред. Более адекватный курс гривны должен быть 27-28 грн/$1. Украина оказалась в очень сложной ситуации – в зависимости от желания иностранных инвесторов по-прежнему покупать гривневые ОВГЗ.

Если интерес инвесторов пропадет – Украине в 2020 году придется профинансировать дефицит бюджета на 90 млрд гривен. Вопрос – кто это сделает? Ведь сейчас это делают только иностранные инвесторы. Минфину придется тогда кому-то что-то не дать.

Прогноз курса гривны на 2020 год

Если ничего плохого не случится – мы дружим с Международным валютным фондом, если Нацбанк продолжит жесткую монетарную политику, если в мире не случится кризис – летом 2020 года курс гривны может дойти до 21,8-22 грн/1$. Но это не повод сейчас продавать все свои доллары. Этот курс неадекватный – дисбаланс натягивается, как резинка.

Лишь вопрос времени, когда курс гривны к доллару будет 30 грн/$1. Но краткосрочно курс гривны будет оставаться крепким. Среднесрочно в январе может немного “трухануть” из-за бюджетных нюансов.

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Почему с укреплением гривны не падают цены

Средний уровень зарплат в Украине в 2019 году вырос на 20%. Раз у людей больше денег – цены тоже выросли. Борьба с контрабандой уменьшает поток товаров, а это значит, что те товары, которые есть, они дорожают. Плюс административное повышение цен на электроэнергию и газ тоже поднимает цены.

На бензин цены могли бы быть ниже, но это вопрос больше к Антимонопольному комитету.

Напомним, аналитик Альпари Максим Пархоменко рассказал, что гривна может укрепиться благодаря позитивному решению МВФ касательно новой программы сотрудничества с Украиной.