Курс 22 грн/1$ в 2020 та різкий стрибок до 30 – інтерв’ю Наймана

Чому зміцнюється гривня, чим це загрожує Україні і чому не падають ціни – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Мінфін і Нацбанк України знаходяться в дуже напруженій ситуації, адже зміцнення курсу гривні завдяки жорсткій монетарній політиці Нацбанку та інтересу іноземних інвесторів у придбанні держоблігацій негативно позначається на бюджеті та бізнесі.

– Цей дисбаланс рано чи пізно вибухне.

Таку думку в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій висловив український економіст Ерік Найман.

За рахунок чого зміцнюється гривня

Є фундаментальний фактор, який забезпечує зміцнення гривні – це дуже жорстка монетарна політика Національного банку. Вони тримають дуже високу процентну ставку, тому що за інфляції в 6% облікова ставка НБУ – 15,5%. Це величезна різниця. При цьому вони дуже мало друкують гривень. Тобто реальна економіка відчуває дефіцит гривень. Коли якогось товару мало, його ціна висока.

Гривня забезпечує високу прибутковість у інвесторів в держоблігаціях і тому вони приходять і купують ОВДП. Іноземці купили в цьому році гривневих держоблігацій вже майже на $4,5 млрд.

Чим розплачується Україна за зниження курсу

Для економіки курс гривні 24 грн/$1 – це шкода. Більш адекватний курс гривні повинен бути 27-28 грн/$1. Україна опинилася в дуже складній ситуації – залежною від бажання іноземних інвесторів як і раніше купувати гривневі ОВДП.

Якщо інтерес інвесторів зникне – Україні в 2020 році доведеться профінансувати дефіцит бюджету на 90 млрд гривень. Питання – хто це зробить? Адже зараз це роблять тільки іноземні інвестори. Мінфіну доведеться тоді комусь щось не дати.

Прогноз курсу гривні на 2020 рік

Якщо нічого поганого не трапиться – ми дружимо з Міжнародним валютним фондом, якщо Нацбанк продовжить жорстку монетарну політику, якщо в світі не станеться криза – влітку 2020 року курс гривні може дійти до 21,8-22 грн/1$. Але це не привід зараз продавати усі свої долари. Цей курс неадекватний – дисбаланс натягується, як гумка.

Лише питання часу, коли курс гривні до долара буде 30 грн/$1. Але короткостроково курс гривні залишатиметься міцним. Середньостроково в січні може трохи “колихнути” через бюджетні нюанси.

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Чому зі зміцненням гривні не падають ціни

Середній рівень зарплат в Україні в 2019 році зріс на 20%. Якщо у людей більше грошей – ціни теж зросли. Боротьба з контрабандою зменшує потік товарів, а це означає, що ті товари, які є, вони дорожчають. Плюс адміністративне підвищення цін на електроенергію і газ теж піднімає ціни.

На бензин ціни могли б бути нижчими, але це питання більше до Антимонопольного комітету.

До слова, аналітик Альпарі Максим Пархоменко розповів, що гривня може зміцнитися завдяки позитивному рішенню МВФ щодо нової програми співпраці з Україною.