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Факты / Украина / Общество

Почти половина украинцев считают конфликт на Донбассе агрессией РФ – опрос

Конфликт на Донбассе почти половина украинцев считают российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков, о чем свидетельствует последний опрос общественного мнения.

Почти половина украинцев считают конфликт на Донбассе агрессией РФ – опрос

По данным опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного с 4 по 19 ноября, 45% респондентов определяют конфликт на Донбассе как агрессию РФ против Украины с использованием боевиков.

Еще 17% опрошенных считают внутренним конфликтом в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия, 13% – что это война России с Западом на территории Украины.

Внутренним гражданским конфликтом в Украине войну на Донбассе называют 12% украинцев, еще 11% затруднились ответить на этот вопрос и у 2% были другие варианты.

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Общенациональное исследование общественного мнения проводилось Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года.

Опрошено 2041 респондента в 110 населенных пунктах.

Напомним, социологическая группа Рейтинг в августе провела опрос и установила, что 83% граждан считают себя патриотами.

Источник: dif.org.ua

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