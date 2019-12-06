Майже половина українців вважають конфлікт на Донбасі агресією РФ – опитування

Конфлікт на Донбасі майже половина українців вважають російською агресією проти України з використанням місцевих бойовиків, про що свідчить останнє опитування громадської думки.

За даними опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 4 по 19 листопада, 45% респондентів визначають конфлікт на Донбасі як агресію РФ проти України з використанням бойовиків.

Ще 17% опитаних вважають його внутрішнім конфліктом в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія, 13% – що це війна Росії з Заходом на території України.

Внутрішнім громадянським конфліктом в Україні війну на Донбасі називають 12% українців, ще 11% важко відповісти на це питання та у 2% були інші варіанти.

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Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилося Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.

Опитано 2041 респондента в 110 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, соціологічна група Рейтинг у серпні провела опитування і встановила, що 83% громадян вважають себе патріотами.

Джерело: dif.org.ua