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Факти / Україна / Суспільство

На Одещині поховали загиблу під час пожежі 17-річну студентку

У Новомиколаївці Одеської області пройшла траурна церемонія прощання з 17-річною студенткою Ксенією Бабенко, яка загинула під час пожежі на вул. Троїцькій, 25.

На Одещині поховали загиблу під час пожежі 17-річну студентку

Ксенію Бабенко поховали 6 грудня. Дівчинка вистрибнула з п’ятого поверху, бо не бачила іншого виходу. Після стрибка з висоти вона перебувала у вкрай важкому стані і через 20 хв померла в лікарні.

Траурна церемонія прощання з Ксенією пройшла у дворі школи, де пройшло її дитинство. Мати дівчинки працює вчителькою у цій школі.

Ксюша вчилася на відмінно, а потім почала навчання в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Прийти попрощатися з Ксенією Бабенко прийшло все село. Діти і дорослі, схиливши голови і ставши навколішки, проводжали труну з дівчинкою, яка загинула за трагічних обставин.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Зараз відомо про 30 постраждалих, семеро після надання медичної допомоги покинули медичні установи. Пошук 10 людей триває.

Внаслідок пожежі загинула 17-річна студентка. 5 грудня увечері фахівцям вдалося знайти тіло жінки. 

6 грудня рятувальники витягли ще три тіла. 

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