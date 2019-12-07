Перед нормандским саммитом в Киеве анонсированы акции на десятки тысяч человек

8 и 9 декабря правопорядок в Киеве будут обеспечивать около трех тысяч силовиков.

8 и 9 декабря в Киеве запланировано проведение пяти акций, в которых анонсировано участие десятков тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, правоохранители во время встреч с организаторами акций призвали людей не переходить черту закона. Для соблюдения правопорядка уже развернута работа ситуационного центра МВД, который работает в круглосуточном режиме.

Следить за правопорядком в эти дни в столице будут около трех тысяч силовиков.

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Яровой также сообщил, что в эти выходные не станут перекрывать улицу Крещатик для транспорта, поскольку к новогодним праздникам перекрыта Софийская площадь.

Как известно, встреча лидеров стран нормандской четверки начнется 9 декабря в 16.00 в Париже.