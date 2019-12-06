Встреча лидеров стран нормандской четверки начнется 9 декабря в 16.00 в Париже.

Нормандский саммит в Париже начнется 9 декабря в 16.00 по местному времени и в 17.00 по Киеву.

– Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00. Совместная конференция запланирована на 19.00, – сказала представительница немецкого правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов.

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Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса, но теперь появилась новая динамика.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы скоординировать позиции по встрече нормандской четверки, а 6 декабря Зеленский разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также известно, что президент Украины едет на нормандский саммит с планами минимум и максимум, которые предусматривают прекращение огня на Донбассе, освобождение украинских пленных и деоккупацию территорий.