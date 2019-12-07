Перед нормандським самітом у Києві анонсовано акції на десятки тисяч людей

8 та 9 грудня правопорядок у Києві забезпечуватимуть близько трьох тисяч силовиків.

8 та 9 грудня у Києві заплановано проведення п’яти акцій, у яких анонсована участь десятків тисяч людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, правоохоронці під час зустрічей з організаторами акцій закликали людей не переходити межу закону. Для дотримання правопорядку вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС, який працює в цілодобовому режимі.

Слідкуватимуть за правопорядком у ці дні в столиці близько трьох тисяч силовиків.

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Яровий також повідомив, що цими вихідними не будуть перекривати вулицю Хрещатик для транспорту, оскільки до новорічних свят перекрито Софійську площу.

Як відомо, зустріч лідерів країн нормандської четвірки розпочнеться 9 грудня о 16.00 у Парижі.