Я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что – Зеленский о нормандской встрече

Украина едет на встречу нормандской четверки с очень сильной позицией, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече нормандской четверки Украина будет за столом “на равных, а не блюдом”.

– Мы хотим закончить войну и вернуть этих людей. Затем был обмен. И это был сигнал, что Россия готова к разговору, – сказал он в программе Свобода слова Савика Шустера.

Зеленский убежден, что Германия и Франция будут поддерживать Украину в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

– А если нет – я все сделаю, чтобы поддерживали. Встреча – это уже победа. С 2016 года не было диалога, а значит, не было даже возможности говорить о прекращении войны, – подчеркнул лидер государства.

Читайте: Появилось расписание нормандского саммита

Зеленский добавил, что не боится встречи с Путиным и хочет увидеть его вживую, чтобы понять, хочет ли Кремль прекратить войну.

– Чего мне бояться, я президент Украины, я нормальный, порядочный человек, я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что, – заверил он.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед нормандским саммитом.