В Украине 8 декабря – день траура по погибшим в пожаре в Одессе

Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим во время пожара в Одессе.

Владимир Зеленский подписал указ №892/2019, которым объявил в Украины 8 декабря днем траура по погибшим в пожаре в Одессе 4 декабря.

Согласно документу, по всей Украине будет приспущен государственный флаг на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

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Также на 8 декабря отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

Соответственно будут внесены изменения в программу теле- и радиопередач.

– Это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось снова, – написал глава государства в соцсети.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар.

После этого начался поиск пропавших без вести – из-под завалов достали уже 7 погибших, а в больнице умер спасатель. То есть уже 8 жертв.