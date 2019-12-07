В Україні 8 грудня – день жалоби за загиблими у пожежі в Одесі

Президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національної жалоби за загиблими під час пожежі в Одесі.

Володимир Зеленський підписав указ №892/2019, яким оголосив в Україні 8 грудня днем жалоби за загиблими у пожежі в Одесі 4 грудня.

Згідно з документом, у неділю по всій України приспустять державний прапор на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств, установ та організацій.

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Також на 8 грудня скасовано усі розважально-концертні заходи.

Відповідно буде внесено зміни до програми теле- та радіопередач.

– Ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову, – написав глава держави у соцмережі.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали вже 7 загиблих, а в лікарні помер рятувальник. Тобто уже 8 жертв.