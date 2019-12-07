PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні 8 грудня – день жалоби за загиблими у пожежі в Одесі

Президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національної жалоби за загиблими під час пожежі в Одесі.

Пожежа в Одесі

Володимир Зеленський підписав указ №892/2019, яким оголосив в Україні 8 грудня днем жалоби за загиблими у пожежі в Одесі 4 грудня.

Згідно з документом, у неділю по всій України приспустять державний прапор на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств, установ та організацій.

Читайте: Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу

Також на 8 грудня скасовано усі розважально-концертні заходи.

Відповідно буде внесено зміни до програми теле- та радіопередач.

– Ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову, – написав глава держави у соцмережі.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали вже 7 загиблих, а в лікарні помер рятувальник. Тобто уже 8 жертв.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: в лікарні помер рятувальник
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі на Троїцькій: восьмеро загиблих, 31 людина постраждала
Пожежа в Одесі
Під завалами коледжу в Одесі знайшли ще двох загиблих
Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті:
Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті: вигоріло 2 тис. кв. м
У справі про пожежу в Одеському коледжі є два підозрюваних – поліція
У справі про пожежу в Одеському коледжі є два підозрюваних – поліція
Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу
Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу
На Одещині поховали загиблу під час пожежі 17-річну студентку
На Одещині поховали загиблу під час пожежі 17-річну студентку
Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі
Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка