Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил основные требования к России, которые будут подниматься в рамках нормандского саммита.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что основная красная линия украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на нормандской встрече – возвращение под контроль всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ.

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– Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, международно-признанная государственная граница Украины, – заявил Пристайко.

Он отметил, что Украина потребует полное и постоянное прекращение огня, контроль над границей, разоружения и вывод незаконных вооруженных формирований и местные выборы по украинскому законодательству.

Напомним, встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже. Не исключают, что в ходе возможной личной встречи президентов Украины и РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть поднят вопрос, в частности, о новом контракте на транзит российского газа по украинской территории.