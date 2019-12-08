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Факты / Украина / Политика

Нормандская встреча может принести послевкусие разочарования – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что норманнский саммит важный дипломатический шаг на пути к миру, однако сразу после него не стоит ожидать полного прекращения войны в Донбассе.

Нормандская встреча может принести послевкусие разочарования – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, чтобы прекратить войну на Донбассе стоит говорить о ней на дипломатическом уровне.

– Помните фразу Пока говорят дипломаты – пушки молчат? Нормандская встреча 9 декабря – это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует, – отметила Мендель.

Она добавила, что встреча в нормандском формате – важный шаг в достижении мира, поскольку без него нет возможности говорить, а следовательно, непонятно, как двигаться дальше.

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Также Юлия Мендель отметила, что Украина имеет сильных союзников, которые ее поддерживают на международной арене, в частности Германия, Франция, США и Великобритании.

– 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от Нормандии, как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование, – заявила пресс-секретарь президента.

Кроме того, она добавила, что все мирные инициативы Владимира Зеленского вызывают страхи и скептические настроения в обществе, однако со временем завершаются успехом, в частности строительство моста в Станице Луганской, отвод сил на Донбассе и возвращения пленных украинцев из РФ.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Владимир Зеленский на нормандской встрече поднимет вопросы о возвращении пленных, прекращении огня и вывода бандформирований с Донбасса.

Фото: УНИАН

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