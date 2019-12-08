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Факти / Україна

Нормандська зустріч: Пристайко назвав основні вимоги до Росії

Глава МЗС України Вадим Пристайко озвучив основні вимоги до Росії, які будуть підніматися в рамках нормандського саміту.

Нормандська зустріч: Пристайко назвав основні вимоги до Росії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що основна червона лінія української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським на нормандській зустрічі – повернення під контроль всієї територієї країни в межах її міжнародно-визнаних кордонів.

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– Ми їдемо, насамперед, заради наших полонених в російських в’язницях і заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо ні на один міліметр, міжнародно-визнаний державний кордон України, – заявив Пристайко.

Він зазначив, що України вимагатиме повне та постійне припинення вогню, контроль над кордоном, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань та місцеві вибори за українським законодавством.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн нормандської четвірки пройде 9 грудня у Парижі. Не виключають, що під час можливої особистої зустрічі президентів України і РФ Володимира Путіна і Володимира Зеленського можуть підняти питання, зокрема, про новий контракт на транзит російського газу українською територією.

Фото: УНІАН

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