PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

На встрече в нормандском формате обсудят формулу Штайнмайера – МИД ФРГ

Формула Штайнмайера станет одним из вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран нормандской четверки.

Нормандський формат

Во время встречи нормандской четверки планируют поднять ряд вопросов касательно Донбасса.

Как сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, одним из таких вопросов станет так называемая формула Штайнмайера.

По ее словам, лидеры Украины, России, Германии и Франции, будут говорить о том, возможно ли согласовать указанную формулу и сформулировать ее в письменном виде.

Читайте: Встреча нормандской четверки (ОНЛАЙН)

В нынешней редакции формула Штайнмайера звучит следующим образом:

– Закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах.

Он продолжит действовать в том случае, если в отчете ОБСЕ подтвердят соответствие местных выборов стандартам Организации и законодательства Украины.

К слову, экс-министр обороны США Эш Картер считает, что Россия не собирается идти на компромисс во время нормандского саммита, ведь для этого у нее нет нужды.

Источник: Интерфакс

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

нормандський саміт
Кто поехал на нормандский саммит от Украины: состав делегации
зеленський прес-конференція
Встреча нормандской четверки в Париже (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
Нормандський формат
Уступки или новые бои – что пишут иноСМИ перед нормандским саммитом
Нормандський формат
Соцсети призывают “давить на Путина” накануне встречи в нормандском формате
Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
Нормандський формат
Счет 2:2. Позиции сторон перед встречей в нормандском формате
Нормандський формат
Во встрече Зеленского и Путина примут участие главы Газпрома и Нафтогаза
мзс росії
Россия против расширения нормандского формата – МИД РФ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка