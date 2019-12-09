На встрече в нормандском формате обсудят формулу Штайнмайера – МИД ФРГ

Формула Штайнмайера станет одним из вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран нормандской четверки.

Во время встречи нормандской четверки планируют поднять ряд вопросов касательно Донбасса.

Как сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, одним из таких вопросов станет так называемая формула Штайнмайера.

По ее словам, лидеры Украины, России, Германии и Франции, будут говорить о том, возможно ли согласовать указанную формулу и сформулировать ее в письменном виде.

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В нынешней редакции формула Штайнмайера звучит следующим образом:

– Закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах.

Он продолжит действовать в том случае, если в отчете ОБСЕ подтвердят соответствие местных выборов стандартам Организации и законодательства Украины.

К слову, экс-министр обороны США Эш Картер считает, что Россия не собирается идти на компромисс во время нормандского саммита, ведь для этого у нее нет нужды.