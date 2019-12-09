На зустрічі у нормандському форматі обговорять формулу Штайнмаєра – МЗС ФРН

Формула Штайнмаєра стане одним з питань, які обговорюватимуть лідери країн нормандської четвірки.

Під час зустрічі нормандської четвірки планують порушити низку питань щодо Донбасу.

Як повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, одним з таких питань стане так звана формула Штайнмаєра.

За її словами, лідери України, Росії, Німеччини та Франції говоритимуть про те, чи можливо узгодити зазначену формулу і сформулювати її у письмовому вигляді.

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У нинішній редакції формула Штайнмаєра звучить так:

– Закон набуває чинності о 20.00 за місцевим часом в день голосування на дострокових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів в згаданих районах.

Він продовжить діяти в тому випадку, якщо у звіті ОБСЄ підтвердять відповідність місцевих виборів стандартам організації та законодавства України.

До слова, екс-міністр оборони США Еш Картер вважає, що Росія не збирається йти на компроміс під час нормандського саміту, адже для цього в неї немає потреби.