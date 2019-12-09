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Факты / Украина / Политика

У России нет потребности идти на компромисс – Картер о встрече нормандской четверки

Бывшие американские чиновники предостерегают власть Киева, что у России нет ни нужды, ни причины идти на компромисс во время нормандского саммита в Париже.

У России нет потребности идти на компромисс – Картер о встрече нормандской четверки

Экс-министр обороны США Эш Картер и бывшая заместитель генсека НАТО в Гарварде Роуз Готтемоллер призвали власти Украины быть осторожными на переговорах в нормандском формате, мотивируя это тем, что Россия не имеет интересов идти на компромисс.

Поэтому украинской делегации следует ожидать сложных переговоров, и быть готовыми, что они будут нерезультативными.

Эш Картер про нормандскую встречу высказался с опаской, что она может быть несбалансированной.

– Подводные камни здесь более вероятны чем хорошие результаты для Украины. Россия не имеет ни потребности, ни причины идти теперь на компромисс. Германия и Франция не обнаружили готовности использовать рычаги воздействия против России.

Боюсь, что встреча будет не сбалансированной. Я хочу предостеречь Украину, не соглашаться на невыгодные условия. Даже если встреча не даст результатов, то это нормально, – заявил Картер.

Бывшая заместитель генсека НАТО считает, что сам факт встречи является важным шагом вперед, но стоит быть осторожными в своих ожиданиях, потому что Путин и Зеленский заняли жесткие позиции.

Читайте: Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится нормандский саммит. Все, что нужно знать о нормандской встрече ранее писали Факты ICTV.

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