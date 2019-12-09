В Одесі прощаються з рятувальником Сергієм Шатохіним, який помер на третій день після пожежі в коледжі на вулиці Троїцькій.
До Спасо-Преображенського собору в Одесі сьогодні прийшли сотні людей, щоб провести в останню путь 43-річного співробітника ДСНС Сергія Шатохіна, який загинув внаслідок пожежі в коледжі.
Попрощатися з колегою прийшли товариші по службі, керівництво області та небайдужі люди.
Поховають рятувальника 10 грудня в рідному селі Градениці Біляївського району.
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У день пожежі, 4 грудня, Шатохін приставними сходами піднімався на третій поверх палаючого коледжу. У цей момент з вікна вистрибнула студентка, і вони обоє впали вниз, проломивши дах прибудови.
Рятувальник отримав серйозну травму голови. Він помер в реанімації 7 грудня, не приходячи до тями. Йому присвоять звання Героя України.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. За останніми даними, загинули 12 людей.
Фото: Думская