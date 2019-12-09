В Одесі прощаються з рятувальником Сергієм Шатохіним, який помер на третій день після пожежі в коледжі на вулиці Троїцькій.

До Спасо-Преображенського собору в Одесі сьогодні прийшли сотні людей, щоб провести в останню путь 43-річного співробітника ДСНС Сергія Шатохіна, який загинув внаслідок пожежі в коледжі.

Попрощатися з колегою прийшли товариші по службі, керівництво області та небайдужі люди.

Поховають рятувальника 10 грудня в рідному селі Градениці Біляївського району.

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У день пожежі, 4 грудня, Шатохін приставними сходами піднімався на третій поверх палаючого коледжу. У цей момент з вікна вистрибнула студентка, і вони обоє впали вниз, проломивши дах прибудови.

Рятувальник отримав серйозну травму голови. Він помер в реанімації 7 грудня, не приходячи до тями. Йому присвоять звання Героя України.



























Прийшли сотні. В Одесі прощаються із загиблим на Троїцькій рятувальником Шатохіним / 7 фотографий

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. За останніми даними, загинули 12 людей.

Фото: Думская