Люди прыгали из окон на припаркованные авто: подробности пожара в Одессе

Одна жертва и по меньшей мере 21 пострадавший в страшном пожаре в одесском колледже. Среди пострадавших 9 детей и 12 взрослых. Двое находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла.

Огонь вспыхнул около 10 утра на третьем этаже, в заведении именно проходил учебный процесс. Из-за легковоспламеняющегося перекрытия, в основе которого камыш, пламя быстро распространялось на верхние этажи.

Студенты и работники начали выбираться из здания еще до приезда пожарных. Некоторые выпрыгивали из окон на припаркованные машины. Пострадавшие рассказывают: коридоры в здании очень узкие, все заполонил густой дым и выбраться было невозможно.

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За несколько минут к горящему зданию начали приезжать экипажи спасателей, но помешали припаркованные автомобили. Впоследствии на место приехали еще 16 спецмашин. В квартале, где произошел пожар, полицейские перекрыли движение транспорта. Пострадавших один за другим забирали кареты скорой помощи. Кроме работников и студентов, в госпиталь попали и спасатели.

По словам студентов колледжа, возгорание могло произойти из-за старой электропроводки, которую не меняли полвека. Другая беда – не сработала противопожарная сигнализация.

По предварительным данным, неизвестна судьба нескольких человек, которые в начале пожара могли быть в колледже – с ними пока нет связи.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что стали известны имена пострадавших при пожаре в Одессе.

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