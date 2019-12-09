PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Росія не має потреби йти на компроміс – Картер про зустріч нормандської четвірки

Колишні американські посадовці застерігають владу Києва, що Росія немає ні потреби, ні причини йти на компроміс під час нормандського саміту у Парижі.

Росія не має потреби йти на компроміс – Картер про зустріч нормандської четвірки

Екс-міністр оборони США Еш Картер та колишня заступниця Генсека НАТО у Гарварді Роуз Готтемоллер закликали владу України бути обережними на переговорах у нормандському форматі, мотивуючи це тим, що Росія не має зацікавлень йти на компроміс.

Тому українській делегацій варто чекати складних переговорів, і бути готовими, що вони будуть нерезультативними.

Еш Картер про нормандську зустріч висловився з побоюванням, що вона може бути незбалансованою.

– Підводні камені тут більш ймовірні ніж гарні результати для України. Росія не має ні потреби, ні причини йти тепер на компроміс. Німеччина та Франція не виявили готовності використовувати важелі впливу проти Росії.

Боюся, що зустріч буде не збалансованою. Я хочу застерегти Україну, не погоджуватися на невигідні умови. Навіть, якщо зустріч не дасть результатів, то це нормально, – заявив Картер.

Колишня заступниця Генсека НАТО вважає, що сам факт зустрічі є важливим кроком вперед, але варто бути обережними у своїх очікуваннях, бо Путін та Зеленський зайняли жорсткі позиції.

Читайте: Нормандська зустріч: Пристайко назвав основні вимоги до Росії

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться нормандський саміт. Все, що потрібно знати про нормандську зустріч раніше писали Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

мзс росії
Росія проти розширення нормандського формату – МЗС РФ
Нормандський формат
Зустріч нормандської четвірки у Парижі (ОНЛАЙН)
Червоні лінії у Парижі. Чим може закінчитися нормандська зустріч
Червоні лінії у Парижі. Чим може закінчитися нормандська зустріч
Митинг на банковой
Нормандська зустріч: під Офісом президента другий день акція
Зустріч Зеленського з Путіним відбудеться після нормандського саміту
Зустріч Зеленського з Путіним відбудеться після нормандського саміту
Нормандський формат
Нормандський саміт 2019: все, що потрібно знати про зустріч
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні напередодні нормандської зустрічі
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні напередодні нормандської зустрічі
Нормандська зустріч: Пристайко назвав основні вимоги до Росії
Нормандська зустріч: Пристайко назвав основні вимоги до Росії
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка