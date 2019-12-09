Росія не має потреби йти на компроміс – Картер про зустріч нормандської четвірки

Колишні американські посадовці застерігають владу Києва, що Росія немає ні потреби, ні причини йти на компроміс під час нормандського саміту у Парижі.

Екс-міністр оборони США Еш Картер та колишня заступниця Генсека НАТО у Гарварді Роуз Готтемоллер закликали владу України бути обережними на переговорах у нормандському форматі, мотивуючи це тим, що Росія не має зацікавлень йти на компроміс.

Тому українській делегацій варто чекати складних переговорів, і бути готовими, що вони будуть нерезультативними.

Еш Картер про нормандську зустріч висловився з побоюванням, що вона може бути незбалансованою.

– Підводні камені тут більш ймовірні ніж гарні результати для України. Росія не має ні потреби, ні причини йти тепер на компроміс. Німеччина та Франція не виявили готовності використовувати важелі впливу проти Росії. Боюся, що зустріч буде не збалансованою. Я хочу застерегти Україну, не погоджуватися на невигідні умови. Навіть, якщо зустріч не дасть результатів, то це нормально, – заявив Картер.

Колишня заступниця Генсека НАТО вважає, що сам факт зустрічі є важливим кроком вперед, але варто бути обережними у своїх очікуваннях, бо Путін та Зеленський зайняли жорсткі позиції.

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Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться нормандський саміт. Все, що потрібно знати про нормандську зустріч раніше писали Факти ICTV.