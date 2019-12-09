Нормандский саммит 2019: все, что нужно знать о встрече

9 декабря во французском Париже состоится встреча лидеров стран нормандской четверки.

Факты ICTV собрали всю необходимую информацию о нормандском саммите, который состоится впервые за три года.

Где и для чего проводят встречу в нормандском формате

На этот раз встреча лидеров стран нормандской четверки состоится во французском Париже 9 декабря. Она начнется в 17.00 по киевскому времени.

Пресс-конференция по результатам нормандского саммита запланировано на 20.00 по киевскому времени.

Он станет уже шестой встречей в нормандском формате.

Во время переговоров лидеры Украины, России, Германии и Франции должны закрепить новые последовательности по реализации Минских договоренностей с конкретными датами.

Ожидается, что во время саммита также будут поднимать вопросы обмена пленных, закрепления особого статуса ОРДЛО и выборов на Донбассе.

Решение по результатам встречи

Во время подготовки к нормандскому саммиту начали разрабатывать и решение, которое могут подписать по итогам встречи.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что это будет коммюнике, в котором нет никаких юридических обязательств, которые взяла бы на себя Украина.

Накануне встречи немного больше о документе рассказал и министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, документ очень короткий и в нем нет положений, которые бы меняли очередность или содержание Минских договоренностей.

В нем будут содержаться общие положения, среди которых определение следующих точек разведения войск от линии разграничения, работа над следующим обменом пленными с учетом формата всех на всех и определение следующих участков разминирования на Донбассе.

Окончательный документ должны оформить уже по результатам решений нормандской четверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что данный документ является необязательным и может иметь “зафиксированные точки соприкосновения для общего понимания”.

Ожидания от нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на встрече нормандской четверки смогут договориться о четких сроках выполнения Минских договоренностей и установлении мира на Донбассе.

Во время встречи Зеленский планирует обсудить:

прекращение огня на Донбассе;

обмен пленными;

вывод иностранных войск и незаконных военных формирований с территории Донбасса;

возвращение Украине контроля над границей с РФ;

проведение местных выборов на Донбассе после деоккупации.

Кроме того, Пристайко говорил о том, что Украина готова к “разумным компромиссам”, которые дадут возможность добиться прогресса в решении конфликта на Донбассе.

Касательно нормандского формата высказалась и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она считает, что нормандский саммит станет важным шагом в достижении мира.

– Помните фразу Пока говорят дипломаты – пушки молчат? Нормандская встреча 9 декабря – это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует, – сказала Мендель.

В России не прогнозируют, принятием каких решений могут завершиться переговоры в нормандском формате.

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Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что необходимо согласовать закон об особом статусе с боевиками “Л/ДНР” и видит этот вопрос ключевым на переговорах в нормандском формате.

Также Россия перед подготовкой к нормандскому саммиту выдвигала условие разведения войск на Донбассе вдоль всей линии разграничения.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что переговоры позволят продвинуться в реализации Минских договоренностей.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула необходимость выполнения Минских договоренностей Россией и закрепления особого статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Кроме того, о нормандской встрече высказался и президент США Дональд Трамп. Он считает, что Украина и Россия смогут достичь определенного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

– Предстоящая встреча России с Украиной очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины и для России тоже. Потому что они борются очень давно, слишком долго, – сказал президент США.

Также Соединенные Штаты надеются, что нормандский саммит приблизит восстановление территориальной целостности Украины.

Что было на нормандском саммите в 2016 году

Последнюю встречу в нормандском формате провели 19 октября 2016 года в немецком Берлине.

Тогда ей предшествовало обострение на Донбассе. Во время встречи лидеры стран обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера, проведение выборов на востоке Украины.

Украинская сторона и пятый президент Петр Порошенко настаивали на том, что выборы на Донбассе должны состояться только после установления контроля над границей с РФ и вывода иностранных войск и незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Результатом саммита стали дорожная карта выполнения Минских договоренностей, согласование участков для разведения сил и договоренность о расширении миссии ОБСЕ.

Однако с тех пор Россия только искала новые поводы для того, чтобы не выполнять Минские договоренности и обвиняла Украину. Кроме того, было сорвано разведение войск и они вернулись на свои позиции.

К слову, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что Зеленский и Путин могут провести неформальную встречу на полях нормандского саммита.