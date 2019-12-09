PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Убытки от российской агрессии составили $50-150 млрд – Милованов

Потери украинской экономики в результате российской агрессии, по приблизительным подсчетам, составляют от $50 до $150 млрд.

Долари

Перед саммитом нормандской четверки министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал статистику по потерям экономики от агрессии РФ.

– Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, экономист Андерс Аслунд дает оценку около $100 млрд), – рассказал министр.

Читайте: Встреча нормандской четверки онлайн

Но это не все. По словам Милованова, на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму есть недвижимость, общая стоимость которой составляет 85 млрд грн.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится нормандский саммит. Все, что нужно знать о нормандской встрече, ранее писали Факты ICTV.

Источник: Тимофій Милованов

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

кредит
Дешевые кредиты для бизнеса: как получить и кто будет следить за использованием
Прятались за одеялом. В Зайцево нацгвардейцы пошли врукопашную с диверсантами
Прятались за одеялом. В Зайцево нацгвардейцы пошли врукопашную с диверсантами
вавриш
Андрей Вавриш: Макроэкономическая ситуация благоприятна для развития рынка недвижимости Украины
Провокации врага и снег. Как ВСУ обосновались на новых позициях в Золотом
Провокации врага и снег. Как ВСУ обосновались на новых позициях в Золотом
Земля
Принесет 9 млрд грн в 2020 году – Милованов об открытии рынка земли
Путін на Євроіграх
Остановить Путина может только НАТО – Пристайко
Удаленная работа, гибкий график и трудовой договор: Милованов о реформах в сфере занятости
Удаленная работа, гибкий график и трудовой договор: Милованов о реформах в сфере занятости
Відпустка
В Украине предлагают увеличить длительность отпуска за свой счет
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка