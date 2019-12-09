Убытки от российской агрессии составили $50-150 млрд – Милованов

Потери украинской экономики в результате российской агрессии, по приблизительным подсчетам, составляют от $50 до $150 млрд.

Перед саммитом нормандской четверки министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал статистику по потерям экономики от агрессии РФ.

– Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, экономист Андерс Аслунд дает оценку около $100 млрд), – рассказал министр.

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Но это не все. По словам Милованова, на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму есть недвижимость, общая стоимость которой составляет 85 млрд грн.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится нормандский саммит. Все, что нужно знать о нормандской встрече, ранее писали Факты ICTV.

Источник: Тимофій Милованов