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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Збитки від російської агресії склали $50-150 млрд – Милованов

Втрати української економіки внаслідок російської агресії, за приблизними підрахунками, складають від $50 до $150 млрд.

Долари

Перед самітом нормандської четвірки міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов оприлюднив статистику щодо втрати економіки від агресії РФ.

– Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від $50 до $150 млрд (наприклад, економіст Андерс Аслунд дає оцінку біля $100 млрд), – розповів міністр.

Читайте: Зустріч нормандської четвірки онлайн

Але це не все. За словами Милованова, на непідконтрольних територіях Донбасу та у Криму є нерухомість, загальна вартість якої складає 85 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться нормандський саміт. Все, що потрібно знати про нормандську зустріч, раніше писали Факти ICTV.

Джерело: Тимофій Милованов

Фото: Dreamstime

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