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Факти / Україна

ДБР відкрило справу проти Порошенка через Мінські угоди – Портнов

Державне бюро розслідувань нібито відкрило справу проти п’ятого президента Петра Порошенка за узгодження Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

ДБР відкрило справу проти Порошенка через Мінські угоди – Портнов

Заступник керівника адміністрації президента часів четвертого президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що ДБР відкрило справу проти п’ятого президента Петра Порошенка за фактом можливого вчинення державної зради.

Йдеться про узгодження Порошенком так званого Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

За інформацією Портнова, п’ятий президент нібито домовлявся з представниками ОРДЛО про відновлення територіальної цілісності України, хоча розумів, що РФ є стороною конфлікту.

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– Порошенко діяв в інтересах Росії, оскільки припинення війни та відновлення територіальної цілісності України прив’язав до моменту, коли на це з’явиться воля РФ, – заявив Портнов.

Зазначене кримінальне провадження кваліфікували за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). Вона передбачає покарання у вигляді 10-15 років позбавлення волі у випадку доведення провини.

Нагадаємо, 18 листопада ДБР направило в Генпрокуратуру проект подання до парламенту про надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

Джерело: Андрій Портнов

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