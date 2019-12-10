Герой парковки: Корявченков на месте пожара в Одессе заблокировал дорогу пожарным

В Одессе народный депутат Юрий Корявченков припарковал автомобиль возле колледжа, который горел 4 декабря так, что перегородил проезд пожарной машине.

В Одессе нардеп от фракции Слуга народа Юрий Корявченков припарковал свой внедорожник Toyota так, что заблокировал проезд спасателям к сгоревшему колледжу, где все еще ведется расчистка завалов.

Читайте: Видео обрушения пристройки сгоревшего дома Асвадурова в Одессе

Инцидент произошел возле сгоревшего дома Асвадурова на улице Троицкой.

Корявченков приехал на место трагедии для выяснения каких-то деталей произошедшего.

Увидев свою ошибку, депутат переставил авто в другое место.

Ранее Факты ICTV писали, что одесская полиция рассматривает три версии пожара 4 декабря в колледже на Троицкой, в результате которого погибли 12 человек.